По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться периферией очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии. Его усилиями ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег, возможна гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе от 0 до +2 градусов, по области -2…+3. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг, по прогнозу Леуса, потепление усилится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 10 февраля, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода. Ночью снег, мокрый снег, днем временами небольшой. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем +1…+3. На дорогах местами образуется гололедица.

В пятницу, 11 февраля, в городе будет преимущественно облачная погода, временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +2 градусов. На дорогах по-прежнему гололедица.