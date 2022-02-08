Обвиняемому в госизмене ученому Митько продлили домашний арест и запретили прогулки, несмотря на перенесенные инфаркты

Как объясняет Голубев, раньше Митько были доступны выходы на улицу с апреля по август, но затем их запретили по представлению заместителя генерального прокурора.

«Прокурор ссылался на то, что действующим законодательством не предусмотрены прогулки при назначении домашнего ареста. Законность этого запрета подтвердил Конституционный суд», — заявил Голубев.

Изменение меры пресечения на запрет определенных действий позволило бы оставить основные ограничения в силе, но при этом разрешить подсудимому прогулки на свежем воздухе.

На заседании сторона защиты ссылалась на заключение врача, в котором указывалась тяжесть заболеваний профессора (три перенесенных инфаркта и третья группа инвалидности). Помимо этого, медик советовал разрешить Митько прогулки. Документ в суде не приняли, однако адвокат намерен обжаловать это решение.

Напомним, дело о госизмене против Валерия Митько возбудили в июне 2020 года. По версии ФСБ, ученый занимался продажей информации о российских подлодках китайским спецслужбам. По заявлению профессора, все данные были взяты из учебников 90-х годов.