В центре Петербурга на коляску с малышом рухнул снег

Инцидент произошел днем 7 февраля на 4-й Советской, 37. Маленький мальчик находился в коляске, когда с крыши дома на него упала куча снега. Родители вызвали скорую, в больнице 15-месячному пациенту диагностировали ушиб живота. Ребенка после оказания помощи отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Сейчас прокуратура Центрального района проводит проверку. В том числе проверяет соблюдение управляющей организацией ЖКС №3 Центрального района требований жилищного законодательства.

Напомним, в Петербурге погиб дворник, на которого упала глыба льда. Сотрудники следственного комитета города возбудили уголовное дело. Второе завели на гендиректора УК. Также в Петербурге от падения снега с крыши пострадала беременная женщина. Ее с различными травмами госпитализировали.

Помимо этого сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в 60 офисах структур ЖКХ Петербурга. Это связано с уголовными делами о некачественной уборке снега и хищении денег.