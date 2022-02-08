СМИ: в Петербурге проверяют офисы ВКонтакте после сообщения о минировании

Сотрудникам правоохранительных органов 8 февраля поступили данные от ФСИН Московской области. В смежном ведомстве объяснили, что получили анонимное письмо с угрозой взрыва двух зданий: на Херсонской, 12-14 и дом Зингера.

В обозначенных локациях работают сотрудники ВКонтакте. Сейчас здания отцепили, проводится проверка без эвакуации работников и посетителей офисов. На месте находятся сотрудники МВД при поддержке Росгвардии. Данных о найденном взрывном устройстве не поступало.