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СМИ: в Петербурге проверяют офисы ВКонтакте после сообщения о минировании

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В Петербурге полицейские проверяют информацию о минировании зданий, в которых располагаются офисы ВКонтакте, пишет «Фонтанка».

Sergei Afanasev / Shutterstock.com

Сотрудникам правоохранительных органов 8 февраля поступили данные от ФСИН Московской области. В смежном ведомстве объяснили, что получили анонимное письмо с угрозой взрыва двух зданий: на Херсонской, 12-14 и дом Зингера.

В обозначенных локациях работают сотрудники ВКонтакте. Сейчас здания отцепили, проводится проверка без эвакуации работников и посетителей офисов. На месте находятся сотрудники МВД при поддержке Росгвардии. Данных о найденном взрывном устройстве не поступало.

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