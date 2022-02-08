В Петербурге проходят обыски в 60 офисах структур ЖКХ из-за некачественной уборки снега

Обыски проходят по более чем 60 адресам, к следственным действиям привлекли порядка 200 полицейских, следователей и бойцов СОБР. Проверки идут в жилищных агентствах и дорожных предприятиях в Выборгском, Приморском, Фрунзенском и других районах города.

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — говорится в сообщении прокуратуры города.

В ведомстве подчеркивают, что перед обысками проводили прокурорские проверки в отношении предприятий, которые содержат улично-дорожную сеть и кровли зимой.

Сейчас из офисов организаций изымают всю необходимую для следствия документацию. Как сообщает «Фонтанка», проведение следственных мероприятий инициировал Смольный.