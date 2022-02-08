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В Ленобласти спасли кошку, которая три дня пряталась на дереве от собаки

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Дворовую кошку их Приозерска загнали на дерево собаки. Она не смогла слезть и просидела на ветках три дня. На помощь пришли спасатели, которым также пришлось повозиться с хвостатой и забраться вместе с ней на самую верхушку дерева.

Shutterstock.com

«К людям киса недоверчива, поэтому от спасателя ожидаемо убежала на самую верхушку. В таких случаях, когда дальше спасателю лезть уже опасно, мы используем телескопическую палку с петлей (удавку), чтобы достать кошку там, куда нет возможности дотянуться руками. Однако даже это не всегда помогает, так как могут мешать многочисленные веточки. Так что приходится кошку спускать свободным падением — но контролируемо, в тент», — поделились в сообществе «Кошкиспас».

Напомним, в августе 2021 года петербуржцы спасли котенка, застрявшего в ограждении на ЗСД. По их словам, службы спасения отказали в помощи. Теперь маленький хвостатый в надежных руках и полностью здоров. А еще обзавелся кличкой-аббревиатурой. А в декабре живой котенок вылез из унитаза в квартире на Петергофском шоссе.

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