В Ленобласти спасли кошку, которая три дня пряталась на дереве от собаки

«К людям киса недоверчива, поэтому от спасателя ожидаемо убежала на самую верхушку. В таких случаях, когда дальше спасателю лезть уже опасно, мы используем телескопическую палку с петлей (удавку), чтобы достать кошку там, куда нет возможности дотянуться руками. Однако даже это не всегда помогает, так как могут мешать многочисленные веточки. Так что приходится кошку спускать свободным падением — но контролируемо, в тент», — поделились в сообществе «Кошкиспас».