В Петербурге наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вот несколько советов, которые помогут избежать заражения

В Петербурге наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в эпидемический процесс вовлечены преимущественно дети от 7 до 14 лет, а также взрослые. Публикуем советы ведомства, соблюдение которых поможет избежать заражения.
Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, которая наблюдается на сегодняшний день в Петербурге, обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии — это вирусы парагриппа, адено, рино, РС вирусы. Также регистрируются единичные лабораторно подтвержденные случаи гриппа.
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих.
В связи с ростом сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ управление Роспотребнадзора по Петербургу рекомендует:
- Сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской.
- Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания — в частности, чихают или кашляют.
- Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа — особенно после улицы и общественного транспорта.
- Регулярно проветривать, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь.
- Употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С — например, клюкву, бруснику или лимон.
- Есть как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
- Вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.