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В Петербурге наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вот несколько советов, которые помогут избежать заражения

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В Петербурге наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в эпидемический процесс вовлечены преимущественно дети от 7 до 14 лет, а также взрослые. Публикуем советы ведомства, соблюдение которых поможет избежать заражения. 

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Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, которая наблюдается на сегодняшний день в Петербурге, обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии — это вирусы парагриппа, адено, рино, РС вирусы. Также регистрируются единичные лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих.

В связи с ростом сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ управление Роспотребнадзора по Петербургу рекомендует:

  • Сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской.
  • Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания — в частности, чихают или кашляют.
  • Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа — особенно после улицы и общественного транспорта.
  • Регулярно проветривать, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь.
  • Употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С — например, клюкву, бруснику или лимон.
  • Есть как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
  • Вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.
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