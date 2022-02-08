В Петербурге наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вот несколько советов, которые помогут избежать заражения

Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, которая наблюдается на сегодняшний день в Петербурге, обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии — это вирусы парагриппа, адено, рино, РС вирусы. Также регистрируются единичные лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих.

В связи с ростом сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ управление Роспотребнадзора по Петербургу рекомендует: