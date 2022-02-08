В Петербурге после гибели дворника от глыбы льда возбудили уголовное дело

Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте. По предварительной информации следователей, 29-летний гражданин Узбекистана чистил наледь на крыше дома. После он спустился во двор, чтобы убрать остатки снега. В это время на дворника упал ледяная глыба и убила его. Возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности».

Как сообщает «Фонтанка», во время обыска в УК «Релакс», которое отвечает за дом, выяснилось, что погибшего молодого человека официально не трудоустраивали. Помимо этого, гендиректор компании напал на следователя во время изъятия документов. Против мужчины тоже возбудили уголовное дело, но по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, в Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в 60 офисах структур ЖКХ. Это связано с уголовными делами о некачественной уборке снега и хищении денег.