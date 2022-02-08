Осадки и гололедица: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 февраля, Петербург останется на периферии североатлантического циклона. В регионе сохранится облачная погода, вновь пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами образуется гололедица. А вот поступление теплого воздуха к берегам Невы ослабеет — поэтому температурный фон немного понизится.

Температура воздуха сегодня в городе составит -1…+1 градус, по области -3…+2. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В ночь на среду, по прогнозу Леуса, в Петербурге «немного подморозит, а днем вновь оттепель».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 9 февраля, в городе будет облачно, днем с прояснениями. Временами пройдет снег, мокрый снег, днем — местами. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем от 0 до +2. На дорогах образуется гололедица.

В четверг. 10 февраля, в Петербурге будет облачно. Ночью пройдет снег, днем небольшой мокрый. В ночное время суток температура воздуха составит -1….+1 градус, днем +1…+3. На дорогах по-прежнему гололедица.