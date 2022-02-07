В Купчино на беременную женщину с ТЦ упала куча снега

Инцидент произошел во Фрунзенском районе. С крыши ТРК «Международный» на улице Белы Куна, 3, на 27-летнюю женщину упала наледь со снегом. Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики зафиксировали у нее травмы головы.

В администрации Фрунзенского района заявили, что петербурженка не пострадала от упавшей на нее шапки снега. В пресс-службе ТРК отметили, что руководство решает вопрос самостоятельно и идет на встречу девушке.

Ранее сообщалось, что петербурженка отсудила 215 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице. Отправившись за покупками, она поскользнулась и получила закрытую черепно-мозговую травму.