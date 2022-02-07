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В Петербурге планируют переместить яхт-клуб на время строительства второго «Лахта Центра»

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В Петербурге решили передвинуть яхт-клуб и спортивную академию «Геркулес» с Финского залива. Временное перемещение связано со строительством «Лахта Центра 2», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Shutterstock.com

Сейчас прорабатывается вопрос об альтернативных вариантах размещения. Как рассказал президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев, рассматриваются территория Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровском острове, Галерный ковш Васильевского острова, Крестовский остров, Стрельна, Зеленогорск и Кронштадт.

Эксперты считают, что перемещение яхт-клуба обойдется в 1,5 млрд рублей. Инвестором объекта выступает Газпром. Сообщается, что в проект второго небоскреба «Лахта Центр» включат и клуб.

Напомним, «Газпром» построит в Петербурге 703-метровый небоскреб «Лахта Центр 2» — на 241 метр выше первого. Представлена архитектурная концепция — вот каким он будет. А в конце 2021 года компания пообещала построить в Петербурге еще один небоскреб — «Лахта Центр 3». Это будет третье высотное здание рядом с уже возведенным Лахта Центром.

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