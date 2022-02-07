«Пушистые красавцы не боятся холода, ведь этот вид отличается густым и теплым мехом. У зверьков всегда есть выбор: сидеть в теплом домике или отправиться на прогулку во внешний вольер, где работники предусмотрительно протоптали для них тропинки. В глубоких сугробах кенгуру возиться и прыгать не любят, а вот по дорожкам гуляют с удовольствием. Вот такие они — будни чудесных жителей Ленинградского зоопарка», — поделились сотрудники зоопарка.

Напомним, ранее Ленинградский зоопарк рассказал о пополнении — у ленивцев Ирвина и Сони родился малыш. Его появление на свет скрывали от посетителей и даже закрывали вольер от посторонних глаз, потому что размножение этих животных — очень непростая задача. Зато сейчас малыш чувствует себя отлично. И отнюдь не лениво уплетает за обе щеки свои любимые яблоки!

А вот сурки Ижорик и Августина вновь проспали свой «профессиональный» праздник — и, если верить примете, продолжающие сладко спать животные предрекают петербуржцам нескорую весну.