«Газпром» пересмотрел проект застройки Охтинского мыса в Петербурге. Там все-таки появится парк

«Газпром» пересмотрел проект застройки Охтинского мыса в Петербурге. В новый план внесено создание ландшафтного парка, благоустройство бывших фортификаций и появление экспозиции, посвященной истории данной территории.
Первоначальный проект общественного пространства на Охтинском мысе в Петербурге
Новым проектом предусмотрено создание ландшафта парка, благоустройство по внешнему контуру бывших фортификаций, установка трехмерной информационной карты в виде макета крепости Ниеншанц, обозначение очертаний Карлова бастиона, установка информационных табло, размещение вставок с указанием глубины залегания слоев объекта археологического наследия.
«Совместно члены рабочей группы Минкультуры России и Правительства Санкт-Петербурга пришли к выводу о необходимости создания исторического парка в рамках проекта городского пространства. С учетом предложений рабочей группы ПАО «Газпром нефть» уже переработало концепцию проекта. Таким образом, ценные археологические находки будут сохранены с помощью современных технологий, включены в рекреационную зону и доступны для показа посетителям», — отмечает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
В новой редакции проекта в рамках исторического парка также предусмотрено создание экспозиции, посвященной истории Охтинского мыса. Она станет частью будущего Музея археологии, который будет создан в структуре Музея истории Санкт-Петербурга и откроется в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. Под экспозицию будет дополнительно отдано 1 500 квадратных метров.
Кроме того, согласно проекту, половину всей площади пространства будут занимать общественные зоны. Помимо ландшафтного исторического парка, где будут высажены деревья и растения, которые произрастали здесь с древних времен и археологической экспозиции, посетителям будут доступны обзорная площадка на крыше комплекса, зимний сад, выставочные залы, кафе и рестораны, спортивные и бытовые сервисы.
Напомним, в начале 2020 года «Газпром-нефть» рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге. Компания планирует построить там общественное пространство, которое станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшит качество городской среды района» Охты. Победителем конкурса архитектурной концепции стало японское бюро Nikken Sekkei — по их проекту, который получил название Crystal Vessel («Хрустальный корабль»), здесь будет возведен 28-метровый комплекс из двух зданий и парк, выходящий на набережную Невы.
С инициативой о создании заповедной территории на Охтинском мысе выступил на декабрьском заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека член СПЧ Константин Михайлов. По его словам, за минувшие 10 лет там были проведены «грандиозные археологические раскопки», и их результаты эксперты «без всякой иронии называют "наша петербургская Троя"». Путин идею Михайлова поддержал и заявил, что проработает вопрос со Смольным и собственником земельного участка на Охтинском мысу.
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