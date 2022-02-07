«Газпром» пересмотрел проект застройки Охтинского мыса в Петербурге. Там все-таки появится парк

Новым проектом предусмотрено создание ландшафта парка, благоустройство по внешнему контуру бывших фортификаций, установка трехмерной информационной карты в виде макета крепости Ниеншанц, обозначение очертаний Карлова бастиона, установка информационных табло, размещение вставок с указанием глубины залегания слоев объекта археологического наследия.

«Совместно члены рабочей группы Минкультуры России и Правительства Санкт-Петербурга пришли к выводу о необходимости создания исторического парка в рамках проекта городского пространства. С учетом предложений рабочей группы ПАО «Газпром нефть» уже переработало концепцию проекта. Таким образом, ценные археологические находки будут сохранены с помощью современных технологий, включены в рекреационную зону и доступны для показа посетителям», — отмечает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В новой редакции проекта в рамках исторического парка также предусмотрено создание экспозиции, посвященной истории Охтинского мыса. Она станет частью будущего Музея археологии, который будет создан в структуре Музея истории Санкт-Петербурга и откроется в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. Под экспозицию будет дополнительно отдано 1 500 квадратных метров.

Кроме того, согласно проекту, половину всей площади пространства будут занимать общественные зоны. Помимо ландшафтного исторического парка, где будут высажены деревья и растения, которые произрастали здесь с древних времен и археологической экспозиции, посетителям будут доступны обзорная площадка на крыше комплекса, зимний сад, выставочные залы, кафе и рестораны, спортивные и бытовые сервисы.