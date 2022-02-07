В Петербурге отложили суд по книжному магазину в доме Зингера

Новую дату судебного заседания пока не назначили. Но уже сейчас в «Доме книги» начали ликвидировать товар — полки магазина стали стремительно пустеть, сообщает «Фонтанка».

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение признать недействительным договоры субаренды между ЗАО «Зингер» (нынешний владелец помещений) и ООО «Книжный магазин №1». Затем хозяин торговой точки подал апелляцию. По его мнению, не было представлено убедительных доказательств убыточности договоров аренды с ЗАО «Зингер».

После завершения судебных тяжб предполагается, что в дом Зингера вернется старейший книжный магазин Петербурга. Вместо «Дома книги» разместят государственную сеть «ТФ Санкт-Петербургский дом книги», которую в 1999 году выселили под предлогом ремонта из здания.

Как сообщал вице-губернатор Борис Пиотровский, рабочая группа уже начала разработку концепцию нового магазина.

«В нее вошли представители комитета по печати, директор «Подписных изданий» Михаил Иванов, директор издательства «Поляндрия» Олег Филиппов, главный редактор издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова, издатель комиксов Дмитрий Яковлев, представители петербургского отделения Российского книжного союза, Союза писателей», — заявил Пиотровский.

Планируется, что обновленный магазин откроют 14 мая.