У поликлиники в Славянке, которую инспектировал Беглов, снова собралась очередь из заболевших

В редакцию «Бумаги» очевидцы прислали видео от 7 февраля, на котором запечатлено, как более 15 человек ждут на улице своей очереди в поликлинику №60 в Славянке. Сколько еще человек находилось в самом медицинском учреждении, не уточняется.

Читатели издания рассказывают, что в очереди на закрытие больничного они проводят от часа и более, а на прием — более 4-5 часов.

Напомним, Беглов 3 февраля совершил «внезапную проверку» нескольких поликлиник Пушкинского района. В пресс-службе Смольного заявили, что он пообщался с жителями, спросил, какие есть проблемы с медицинским обслуживанием.

«Очередей на улице, о которых ранее сообщали в соцсетях, у поликлиник сейчас нет, организованы отдельные входы для инфекционных больных, но в коридорах много людей, приходится долго ждать приема врача», — отметили в администрации города.

В ролике, который засняли пациенты поликлиники, губернатор спросил: «Как тут обслуживают?» — на что получил ответ: «Очень плохо».