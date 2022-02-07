Помните зайца, прибежавшего ночью в Летний сад? Специалисты выяснили его дальнейшие передвижения

Заяц самостоятельно пришел в город в конце января и на протяжении двух недель привлекал к себе внимание. «Слежку» за ним устроили сразу все — представители Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, биологи, сотрудники Летнего сада и неравнодушные петербуржцы.

Несколько раз заяц путешествовал из Летнего сада в Михайловский и обратно. Специалисты Комитета по природопользованию и сотрудники садов Русского музея уже начали прорабатывать варианты поимки пушистого гостя, но сделать это на территории двух садов практически не представлялось возможным. Тут и пришла на помощь специалистам неравнодушная жительница одного из соседних домов на канале Грибоедова.

«Оксана Алексеева следила за перемещением зайца с самого его первого визита в Михайловский сад и оперативно передавала свои наблюдения сотрудникам Русского музея. В воскресенье ушастый гость нашел себе небольшое убежище в одном из арт-объектов. Благодаря Оксане специалистам удалось скоординировать свои действия и поймать путешественника», — отметили в музее.

В ходе наблюдений специалисты отметили, что русак перестал бояться людей и стал осваивать технические помещения сада и арт-объекты. Притупление естественных инстинктов могло стать угрозой для жизни животного в условиях городской среды, поэтому было принято решение о необходимости возвращения неожиданного гостя в дикую природу.

«Заяц-русак включен в Красную книгу Санкт-Петербурга. Численность его особей колеблется год от года, наблюдается тенденция к снижению численности. Естественные враги зайца в условиях города — бродячие собаки, лисы, врановые и хищные птицы. На территории Петербурга вид встречается преимущественно в Петродворцовом, Пушкинском, Красносельском и Колпинском районах. Дальнейшее нахождение зайца в центре города могло причинить вред как ему самому, так и растениям в городских садах — зимой русаки кормятся побегами и корой кустарников», — отметил отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович.