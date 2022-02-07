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Статистика дня: почти каждый пятый житель Ленобласти готов переехать ради работы

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Почти каждый пятый житель Ленинградской области готов переехать ради работы. Помимо Петербурга — в Москву или Краснодар.

Shutterstock.com

По данным Исследовательского центра SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru», в январе отметку о готовности к переезду поставили в своих резюме 17,3% соискателей из Ленинградской области — это доля от общего числа резюме соискателей, активных в течение последнего календарного месяца.

Чаще всего в качестве города для переезда жители региона указывают Петербург, Москву, Нижний Новгород, Краснодар и Великий Новгород. В целом по стране отметку о готовности к переезду содержит 26,9% резюме, по Петербургу — 18,1%.

«Решающим фактором выбора работодателя является величина заработной платы, также важны стабильность компании, ее удобное расположение. В Москве и Санкт-Петербурге комфортно представителям практически всех рассмотренных профессиональных групп: число согласных на переезд специалистов минимально», — отмечают аналитики.

Напомним, ранее стало известно, что за годы пандемии россияне стали чуть меньше ценить высокую зарплату и чуть больше — стабильность на работе и наличие соцпакета. Эти же факторы граждане страны называют главным критерием хорошего работодателя.

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