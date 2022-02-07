Жителей Ленинградской области предупредили о сильном снеге и гололедице

Как предупреждает региональное МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, сегодня, 7 февраля, на территории Ленинградской области ожидается снег, в отдельных районах сильный. Местами также пройдет мокрый снег, прогнозируется его налипание. На дорогах образуется сложная обстановка.

Кроме того, во вторник и среду, 8 и 9 февраля, на территории Ленинградской области образуется гололедица на дорогах.

В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам, повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях, аварий на железнодорожном транспорте, изменения в расписании движения воздушных судов.

Спасатели также напоминают о повышении вероятности повреждений на линиях электропередач и связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда, а также случаев травматизма среди населения на территории Ленинградской области, в том числе в результате падения деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Сотрудники МЧС просят жителей Ленинградской области воздержаться от выхода на воды и лед водоемов, а также от посещения лесов.

Напомним, новую рабочую неделю Петербург встречает мартовским теплом. В город пришел циклон под названием «Роксана». Рассказываем, как он изменит метеорологическую ситуацию — в прогнозах синоптиков на ближайшие три дня.