Осадки и «мартовское тепло»: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 февраля, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать очередной североатлантический циклон, названный немецкими метеорологами «Роксана». Его стараниями к берегам Невы будут поступать хорошо согретые Гольфстримом и влажные океанические воздушные массы. Это сделает погоду облачной, пройдет мокрый снег, временами переходящие в дожди, а температурный фон будет соответствовать началу последней пятидневки марта. Местами образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3 градуса, по области -2…+3. Ветер ожидается юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Оттепель, по прогнозу Леуса, закончится ближе к вечеру вторника, 8 февраля.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 8 февраля, в Петербурге пройдет снег — днем временами небольшой. Ветер ночью восточный, днем западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 0 до -2 градусов. На дорогах образуется гололедица.

В среду, 9 февраля, также пройдет снег — небольшой, ночью местами. Ветер ночью переменный 1-5 метров в секунду, днем западный, юго-западный 3-8 метров. Температура воздуха в темное время суток -2…-4 градуса, днем от -1 до +1. На дорогах по-прежнему гололедица.