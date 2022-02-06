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Полицейский ночью ловил попутку, чтобы догнать водителя, разбившего патрульную машину

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В Петербурге инспектор ДПС был вынужден ловить ночью попутку  — все из-за неизвестного водителя, который врезался в патрульную машину. Об инциденте рассказала «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.

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Так, позапрошлой ночью на пересечении Бассейной улицы и Витебского проспекта произошло столкновение двух машин. «Хендэ Крета» проехала на красный свет и врезалась в патрульный автомобиль. Преодолев еще 400 метров, водители и пассажиры выбежали из машины.

Поймать удалось лишь одного 20-летнего пассажира. В настоящий момент разыскивают водителя, также вынесено постановление о возбуждении административного дела. Как пишет издание, после столкновения один из инспекторов ДПС поймал попутную машину, чтобы догнать беглецов.

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