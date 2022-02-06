Полицейский ночью ловил попутку, чтобы догнать водителя, разбившего патрульную машину

Так, позапрошлой ночью на пересечении Бассейной улицы и Витебского проспекта произошло столкновение двух машин. «Хендэ Крета» проехала на красный свет и врезалась в патрульный автомобиль. Преодолев еще 400 метров, водители и пассажиры выбежали из машины.

Поймать удалось лишь одного 20-летнего пассажира. В настоящий момент разыскивают водителя, также вынесено постановление о возбуждении административного дела. Как пишет издание, после столкновения один из инспекторов ДПС поймал попутную машину, чтобы догнать беглецов.