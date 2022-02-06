Посмотрите, как выглядит сборная модель башни ЦНИИ РТК — ее можно заказать

«Этим набором мы открываем серию крупных моделей, в которой будут представлены самые интересные и знаменитые здания на территории СНГ», — написали сотрудники магазина в Instagram. Наборы будут упакованы в подарочные коробки, а к ним прилагаются подробные описания с цветными иллюстрациями и инструкцией по сборке.

Модель ЦНИИ РТК идет с постаментом, а ее высота превышает 40 см. Набор уже доступен для предзаказа, его цена составляет 1990 рублей.