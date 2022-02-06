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Посмотрите, как выглядит сборная модель башни ЦНИИ РТК — ее можно заказать

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Магазин Lantcev&CO выпустил сборную модель башни ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, одного из крупнейшего научного центра России. Посмотрите, как выглядит знаменитая петербургская «Башня Сарумана» в миниатюре! 

«Этим набором мы открываем серию крупных моделей, в которой будут представлены самые интересные и знаменитые здания на территории СНГ», — написали сотрудники магазина в Instagram. Наборы будут упакованы в подарочные коробки, а к ним прилагаются подробные описания с цветными иллюстрациями и инструкцией по сборке.

Модель ЦНИИ РТК идет с постаментом, а ее высота превышает 40 см. Набор уже доступен для предзаказа, его  цена составляет 1990 рублей.

Ленинградский Хогвартс, масонский детский сад и другие дикие (!) здания советского модернизма в Петербурге

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