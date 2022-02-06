В Ботаническом саду срубили пальму, пережившую блокаду

Дерево, относящееся к виду «Ливистона южная», высадили еще в 1937 году. С тех пор за ней ухаживали несколько поколений работников сада. Однако в этом году пальму пришлось спилить, ведь она стала слишком высокой – 22 метра. Поскольку высота самой оранжереи составляет 22,5 метра, дерево начало упираться в крышу здания и создавало угрозу для ее конструкции. «У пальм есть такое свойство: у них лишь одна точка роста, а это значит, что ее нельзя подрезать или укоротить, она не может дать новые ветки», — отметили в учреждении.

Операция по удалению растения из оранжереи Ботсада длилась несколько часов. Сначала у дерева спилили все боковые ветки, затем удалили верхушку и под конец – остальную часть дерева. Теперь на месте удаленной пальмы высадят новую, а ее верхушки будут использовать для выставок.