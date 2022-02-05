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В Невском районе появился самый большой каток в Петербурге

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В эту субботу, 5 февраля, на Железнодорожном проспекте, 32 состоялось открытие катка — самого большого в Петербурге. Об этом сообщило бюджетное учреждение «Центр спорта Невского района» в соцсетях.

Площадь катка достигает 7 тысяч квадратных метров. Лед здесь естественный — с ровной ледяной поверхностью. Каток бесплатный, однако проката коньков, как и гардероба, здесь нет. 

Напомним, ранее на Василеостровском рынке открылся ледовый каток — с абонементами и программами обучения. А в конце декабря на Конюшенной площади открылось ледовое поле для катания на коньках. Он объединяет маршрут от Дворцовой площади до Рождественской ярмарки на Манежной площади.

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