В Невском районе появился самый большой каток в Петербурге

Напомним, ранее на Василеостровском рынке открылся ледовый каток — с абонементами и программами обучения. А в конце декабря на Конюшенной площади открылось ледовое поле для катания на коньках. Он объединяет маршрут от Дворцовой площади до Рождественской ярмарки на Манежной площади.