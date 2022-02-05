В Петербурге злоумышленник разбил стекло иконы и украл пожертвования храма на сумму 5 млн рублей

По версии полиции, злоумышленник вошел в храм и разбил стекло над образом Пресвятой Богородицы. Он сорвал цепочки, на которых находились крестики, кольца и другие пожертвования прихожан, после чего скрылся. При этом ранее мужчина неоднократно был судим за аналогичные противоправные действия.

Местного жителя задержали спустя 17 часов после случившегося возле торгового комплекса на Владимирском проспекте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 2. ст. 158 УК РФ).