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В Петербурге злоумышленник разбил стекло иконы и украл пожертвования храма на сумму 5 млн рублей

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В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в ограблении домового храма на Цветочной улице, освященного в честь Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Ущерб предварительно оценили в 5 млн рублей, пишет ТАСС.

Vadim Kulikov/Shutterstock

По версии полиции, злоумышленник вошел в храм и разбил стекло над образом Пресвятой Богородицы. Он сорвал цепочки, на которых находились крестики, кольца и другие пожертвования прихожан, после чего скрылся. При этом ранее мужчина неоднократно был судим за аналогичные противоправные действия.

Местного жителя задержали спустя 17 часов после случившегося возле торгового комплекса на Владимирском проспекте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 2. ст. 158 УК РФ).

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