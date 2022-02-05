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Синоптик: циклон «Квина» принесет в Петербург метели

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В эту субботу, 5 февраля, на погоду в Петербурге будет влиять североатлантический циклон «Квина». Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в городе ожидаются снег и местами метели.

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«Сегодня на север Скандинавии выходит очередной североатлантический циклон. Связанный с ним теплый атмосферный фронт закроет небо плотными облаками, принесет снег, усилится ветер и закружат метели», — написал он.

Температура воздуха в Петербурге составит от -4 до -6 градусов. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы. Также Леус отметил, что воскресенье ожидается сырым и оттепельным.

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