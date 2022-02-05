Синоптик: циклон «Квина» принесет в Петербург метели

«Сегодня на север Скандинавии выходит очередной североатлантический циклон. Связанный с ним теплый атмосферный фронт закроет небо плотными облаками, принесет снег, усилится ветер и закружат метели», — написал он.

Температура воздуха в Петербурге составит от -4 до -6 градусов. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы. Также Леус отметил, что воскресенье ожидается сырым и оттепельным.