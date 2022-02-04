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Петербуржцы теперь смогут сдать мусор на переработку возле ближайшей к дому станции метро

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Петербуржцы смогут раз в месяц сдавать мусор на переработку возле ближайшей к дому станции метро. С января в городе заработал благотворительный проект «Чистый Петербург» по мобильному раздельному сбору мусора. Рассказываем подробнее о проекте.

Shutterstock.com

Половина выручки от продажи вторсырья пойдет в благотворительную организацию помощи детям-инвалидам «Умка». Другие 50% вкладывают в развитие «Чистого Петербурга» и других проектов Благотворительного фонда «Джиландия».

С февраля ЭкоМобиль раз в месяц будет останавливаться у каждой станции метро, а также в пригородах Петербурга: в Кронштадте, Ломоносове, Петергофе, Стрельне, в Красном Селе и других. Расписание ЭкоСборов можно уточнить в группе проекта ВКонтакте.

Участвовать в программе можно, сделав авансовое годовое пожертвование в адрес Благотворительного фонда «Джиландия» в размере 2000 рублей. Партнер проекта, «ВкусВилл», компенсирует пожертвование бонусными рублями на карту — ежемесячно по 200 рублей (всего 2400 рублей на год).

Инструкция по раздельному сбору: что и куда сдавать в Петербурге

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