В МЧС предупредили петербуржцев о снежных заносах и шквалистом ветре

Как сообщили в ведомстве, порывы ветра с востока и юго-востока будут достигать 15 метров в секунду. Также ожидается гололедица.

В МЧС поясняют, что снежный занос представляет собой гидрометеорологическое явление, при котором сильный снегопад длится более 12 часов при скорости ветра свыше 15 метров в секунду. В ведомстве водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными при движении по улицам города.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода придет в город в ближайшие несколько дней. По его словам петербуржцев ожидает «довольно плавное потепление». Подробнее о прогнозе синоптика.