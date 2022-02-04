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В МЧС предупредили петербуржцев о снежных заносах и шквалистом ветре

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В Петербург возвращается непогода. Ночью 5 февраля в городе будет шквалистый ветер, а на дорогах — снежные заносы.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

Как сообщили в ведомстве, порывы ветра с востока и юго-востока будут достигать 15 метров в секунду. Также ожидается гололедица.

В МЧС поясняют, что снежный занос представляет собой гидрометеорологическое явление, при котором сильный снегопад длится более 12 часов при скорости ветра свыше 15 метров в секунду. В ведомстве водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными при движении по улицам города.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода придет в город в ближайшие несколько дней. По его словам петербуржцев ожидает «довольно плавное потепление». Подробнее о прогнозе синоптика.

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