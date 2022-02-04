От советских автоматов до новинок гейминга: в «Третьем месте» пройдут Дни игр

Как рассказали «Собака.ru» в «Третьем месте», Дни игр в пройдут 5 и 6 февраля. Здесь представят новейшие и самые популярные игры в виртуальной реальности, в которых можно нырнуть с аквалангом, прокатиться на американской горке, пострелять из лука, написать объемную картину и даже съездить в отпуск.

Для тех, кто не готов сразу погрузиться в виртуальную реальность и хочет начать с чего-то знакомого, Музей советских игровых автоматов привезет классику — приставки Dendy, Sega, а также игровые автоматы 1970-1990-х годов с любимыми играми.

Игровое сообщество Picardiepark расскажет о европейской игровой культуре, возникшей на ярмарках, городских площадях и парках. Посетители также смогут поиграть в настольный керлинг, голландский бильярд, деревянный лабиринт или рыбалку.

5 февраля в рамках Дней игр также состоится открытая лекция сооснователя экспериментального выставочного пространства «Стыд» (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021!) и гейм-дизайнера Евгения Кузьмичева. Он расскажет об интеграции технологий виртуальной и дополненной реальности в городские и выставочные пространства и поделится собственным опытом взаимодействия с художниками, которые обращаются к видеоиграм или околоигровой эстетике.

На Дни игр в «Третьем месте» вход свободный. Мероприятие проходит в формате COVID-free — необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, а также документ, удостоверяющий личность.