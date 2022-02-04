В Петербург возвращается тепло. Вместе с ним — мокрый снег и наледь

Как пишет «Бумага» со ссылкой на прогноз главного синоптика Петербурга Александра Колесова, до вечера 6 февраля будут наблюдаться отрицательные температуры воздуха — петербуржцев ожидает «довольно плавное потепление». «4 февраля к вечеру ждем -10 градусов, а ночью еще холоднее. В субботу утром, 5 февраля, с приближением атмосферного фронта пойдет снег. Скорее всего, осадки будут умеренные», — отметил синоптик.

Ненадолго отдохнуть от снега можно будет в воскресенье, 6 февраля. Однако к тому времени к Петербургу подойдет новый атмосферный фронт, поэтому вскоре снег пойдет опять. «К вечеру 6 февраля мы ждем потепления до нуля градусов, днем — от –2 до нуля. Оттепель начнется только в понедельник, 7 февраля, в этот день будет от 0 до +1 градуса, и тоже с осадками в виде мокрого снега», — добавил Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 5 февраля, ночью в Петербурге ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. В темное время суток обойдется без существенных осадков, температура воздуха опустится до -8…-10 градусов, утром и днем пройдет снег — столбики термометров покажут -4…-6 градусов. На дорогах в этот день образуется гололедица, местами — снежные заносы.

В воскресенье, 6 февраля, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью составит -4…-6 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах по-прежнему гололедица. В понедельник, 7 февраля, в Петербурге также ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой, мокрый снег. В ночное время суток температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2.