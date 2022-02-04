Число погибших выросло до семи человек после гастроскопии в петербургской клинике

Помимо этого, правоохранители задержали новую подозреваемую — заведующую отделением лучевой диагностики медцентра. В скором времени ей изберут меру пресечения.

«В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались. В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 28 января в Петербурге был задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов. По версии следствия, подозреваемый на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, вместо сертифицированного медицинского препарата применял «контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Теперь главный врач находится под арестом.

В результате некачественной процедуры более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. Еще семеро скончались. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».