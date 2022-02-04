Фоторепортаж: посмотрите на густой туман, окутавший Петербург сегодня утром

Пока одни делились фотографиями тумана, другие предупреждали о сложной обстановке на дорогах. «Ребята, будьте осторожны на дамбе при движении в сторону Кронштадта. На участке от Краснофлотского шоссе большие "островки" тумана, очень плохая видимость. Нева тоже "парит"», — сообщали петербуржцы в соцсетях. Сильный туман также можно было наблюдать на Васильевском острове и Московском проспекте.