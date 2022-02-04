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Фоторепортаж: посмотрите на густой туман, окутавший Петербург сегодня утром

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Сегодня утром Петербург окутал густой туман. Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видео — показываем, как это было.

Пока одни делились фотографиями тумана, другие предупреждали о сложной обстановке на дорогах. «Ребята, будьте осторожны на дамбе при движении в сторону Кронштадта. На участке от Краснофлотского шоссе большие "островки" тумана, очень плохая видимость. Нева тоже "парит"», — сообщали петербуржцы в соцсетях. Сильный туман также можно было наблюдать на Васильевском острове и Московском проспекте.

Напомним, минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с 12 января — температура воздуха опустилась до -19,2 градуса. Когда в городе вновь потеплеет? Ждать осталось недолго — публикуем прогноз синоптиков о погоде на ближайшие дни.

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