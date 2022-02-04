Печатать новую квитанцию, в которую занесут все услуги ЖКХ, будет единый расчетный центр Петербурга. Планируется, что они начнут приходить горожанам в ноябре 2022 года — каждого отдельно проинформируют о переходе на новые квитанции с помощью размещения сведений об этом на старых.

В новую единую квитанцию войдут услуги, которые предоставляют ГУП «ТЭК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Невский экологический оператор», Петербургская сбытовая компания, управляющие компании и ЖКС. По данным «Фонтанки», также ведутся переговоры с «Межрегионгазом».

Однако некоторые управляющие компании самостоятельно выпускают квитанции — например, у ТГК-1 есть свой расчетный центр, поэтому компания присылает отдельные квитанции. Это может привести к тому, что петербуржцам придется платить комиссию за оплату единой квитанции. Однако в Смольном пообещали, что вопрос постараются «решить положительно» — в пользу жителей города.

«По вопросу бескомиссионных платежей хотел обозначить, что в принципе политика Санкт-Петербурга как раз таки направлена на защиту граждан и снижение комиссий для них при оплате жилищно-коммунальных услуг. Данный вопрос — один из основных при объединении, который мы обсуждали, и, само собой разумеющееся, постараемся этот вопрос разрешить положительно», — отметил заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов.