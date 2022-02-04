Все услуги ЖКХ внесут в единую квитанцию. Это произойдет после слияния городского АО «ВЦКП», который печатает «розовые» квитанции, и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» — агента по сбору платежей за электроэнергию, который расширяет сферу услуг. Рассказываем, когда искать новые квитанции в своих почтовых ящиках.
Печатать новую квитанцию, в которую занесут все услуги ЖКХ, будет единый расчетный центр Петербурга. Планируется, что они начнут приходить горожанам в ноябре 2022 года — каждого отдельно проинформируют о переходе на новые квитанции с помощью размещения сведений об этом на старых.
В новую единую квитанцию войдут услуги, которые предоставляют ГУП «ТЭК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Невский экологический оператор», Петербургская сбытовая компания, управляющие компании и ЖКС. По данным «Фонтанки», также ведутся переговоры с «Межрегионгазом».
Однако некоторые управляющие компании самостоятельно выпускают квитанции — например, у ТГК-1 есть свой расчетный центр, поэтому компания присылает отдельные квитанции. Это может привести к тому, что петербуржцам придется платить комиссию за оплату единой квитанции. Однако в Смольном пообещали, что вопрос постараются «решить положительно» — в пользу жителей города.
«По вопросу бескомиссионных платежей хотел обозначить, что в принципе политика Санкт-Петербурга как раз таки направлена на защиту граждан и снижение комиссий для них при оплате жилищно-коммунальных услуг. Данный вопрос — один из основных при объединении, который мы обсуждали, и, само собой разумеющееся, постараемся этот вопрос разрешить положительно», — отметил заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.