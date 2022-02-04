Поезда в петербургском метро будут ходить реже. И вот почему

«С ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге пассажиропоток Петербургского метрополитена упал примерно на четверть по сравнению с январем. В связи с этим график транспортного обслуживания оптимизирован, на каждой линии сокращены размеры движения поездов», — сообщили в пресс-службе подземки. Отдельно представители метрополитена отметили: подавляющее большинство сотрудников прошли полный курс вакцинации, в метро Петербурга сформирован коллективный иммунитет.

Несмотря на это, профилактические меры были усилены. В каждом подразделении проведен инструктаж, на котором работникам еще раз даны рекомендации по соблюдению всех необходимых мер по предотвращению коронавируса — не только во время рабочего дня, но и вне работы.

«Количество больничных листов, выдаваемых сотрудникам метрополитена, в целом дублирует общий тренд к увеличению. При этом оптимизация рабочих смен позволяет обеспечивать установленные размеры движения и сохранять высокий уровень качества пассажирских перевозок, их безопасность и бесперебойность», — добавили в пресс-службе метрополитена.