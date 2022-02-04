Поезда в петербургском метро будут ходить реже. И вот почему

Петербургский метрополитен сокращает интенсивность движения поездов. Из-за роста заболеваемости коронавирусом пассажиропоток за месяц упал примерно на четверть, что требует от подземки оптимизировать график транспортного обслуживания.
«С ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге пассажиропоток Петербургского метрополитена упал примерно на четверть по сравнению с январем. В связи с этим график транспортного обслуживания оптимизирован, на каждой линии сокращены размеры движения поездов», — сообщили в пресс-службе подземки. Отдельно представители метрополитена отметили: подавляющее большинство сотрудников прошли полный курс вакцинации, в метро Петербурга сформирован коллективный иммунитет.
Несмотря на это, профилактические меры были усилены. В каждом подразделении проведен инструктаж, на котором работникам еще раз даны рекомендации по соблюдению всех необходимых мер по предотвращению коронавируса — не только во время рабочего дня, но и вне работы.
«Количество больничных листов, выдаваемых сотрудникам метрополитена, в целом дублирует общий тренд к увеличению. При этом оптимизация рабочих смен позволяет обеспечивать установленные размеры движения и сохранять высокий уровень качества пассажирских перевозок, их безопасность и бесперебойность», — добавили в пресс-службе метрополитена.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение. В Ленинградской области всех школьников отправят на внеплановые каникулы.
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