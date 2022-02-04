Минувшая ночь в Петербурге побила «холодный» рекорд января. Когда вновь потеплеет?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 февраля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом продолжит формировать гребень антициклона — облаков в небе станет меньше и обойдется без осадков. При этом среднесуточный температурный фон окажется на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в городе составит -7…-9 градусов, по области -5…-10, местами до -15. Ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, в Петербург вернутся снегопады, в городе вновь потеплеет.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 5 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдет снег, местами небольшой, в отдельных районах возможна метель. Ветер будет умеренный, однако днем в прибрежных районах его порывы дойдут местами до сильных. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -3…-5. На дорогах будет сложная обстановка.

В воскресенье, 6 февраля, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег, днем местами, а ветер «успокоится» до умеренного. В ночное время суток температура воздуха составит -3…-5 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах образуется гололедица.