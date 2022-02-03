Видео дня: Беглов пожелал здоровья пациентам, которые сидели с температурой в очереди к врачу часами

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил поликлиники Пушкинского района и провел «внеплановые проверки». Как сообщает Смольный, градоначальник «пообщался с жителями, спросил, какие есть проблемы с медицинским обслуживанием». Видео с таким «общением» появилось в группе «Новости Славянки» во ВКонтакте.
Видео короткого разговора записала одна из пациенток, которая сидела в очереди к врачу. В ролике слышно, как Беглов спросил: «Как вас тут обслуживают?». На это ему ответили, что очень плохо.
«Я при температуре 39 ждала врача, и мне сказали, что его не будет — либо скорую вызывайте, либо приходите в поликлинику. <…> Потом два часа сидела в очереди с такой же температурой».
Затем, вероятно, губернатор поинтересовался, какая температура у девушки в данный момент.
«Сейчас температура хорошая, сижу в очереди на повторный мазок», — ответила она. В заключении разговора Беглов пожелал всем пациентам здоровья и удалился.
В комментариях под видео предположили, что очереди, которые были в поликлиниках несколько дней подряд, специально разогнали к приезду губернатора. А кто-то посетовал, что и после этого визита ситуация не изменится.
Напомним, больницы Петербурга перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом — в том числе детские. В общей сложности в городе развернуто почти 10 тысяч коек. Также сообщается, что уже более 240 тысяч петербуржцев проходят лечение на дому с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтвержденным коронавирусом. При этом доля тяжелых больных в стационарах снизилась до 17%.
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