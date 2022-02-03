Видео дня: Беглов пожелал здоровья пациентам, которые сидели с температурой в очереди к врачу часами

Видео короткого разговора записала одна из пациенток, которая сидела в очереди к врачу. В ролике слышно, как Беглов спросил: «Как вас тут обслуживают?». На это ему ответили, что очень плохо.

«Я при температуре 39 ждала врача, и мне сказали, что его не будет — либо скорую вызывайте, либо приходите в поликлинику. <…> Потом два часа сидела в очереди с такой же температурой».

Затем, вероятно, губернатор поинтересовался, какая температура у девушки в данный момент.

«Сейчас температура хорошая, сижу в очереди на повторный мазок», — ответила она. В заключении разговора Беглов пожелал всем пациентам здоровья и удалился.

В комментариях под видео предположили, что очереди, которые были в поликлиниках несколько дней подряд, специально разогнали к приезду губернатора. А кто-то посетовал, что и после этого визита ситуация не изменится.

Напомним, больницы Петербурга перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом — в том числе детские. В общей сложности в городе развернуто почти 10 тысяч коек. Также сообщается, что уже более 240 тысяч петербуржцев проходят лечение на дому с ОРВИ, подозрением на СOVID-19 и подтвержденным коронавирусом. При этом доля тяжелых больных в стационарах снизилась до 17%.