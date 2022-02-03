Инспектора ГИБДД, который сломал сотруднице уголовного розыска руку, отправили под домашний арест до апреля

Во время ареста Александру запрещено покидать квартиру без разрешения следователей, общаться со свидетелями, отправлять почту, в том числе и электронную. Также Колесникову не разрешается давать заявления в СМИ, пользоваться интернетом и телефоном. Исключения делают для связи с защитником и следователем, вызова скорой помощи, полиции, пожарных, МЧС и т. п.

Инспектору предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Он свою вину не признает, считает свои действия «правомерными и обоснованными в соответствии с Законом "О полиции"».

Напомним, двое лейтенантов ГИБДД напали на 24-летнюю сотрудницу уголовного розыска. Перепалка началась на парковке возле 37-го отдела полиции Василеостровского района после замечания девушки. Инспектор Колесников несколько раз требует от Юдиной показать удостоверение, на что та отказывается.

После перепалки девушка толкает сотрудника ГИБДД, после этого мужчины набрасываются на коллегу, кидают ее на пол и заламывают ей руки. Юдину с переломом левой руки доставили в Мариинскую больницу.