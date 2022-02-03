В Ленинградском зоопарке родился ленивец. Посмотрите, как он (отнюдь не лениво!) жует яблоки

Малютка-ленивец уже не такой и малютка — 10 февраля ему исполнится пять месяцев. Однако рассказать о появлении новорожденного на свет сотрудники Ленинградского зоопарка смогли только сейчас. Все это время семейство ленивцев скрывали от посторонних глаз в целях безопасности малыша, ведь размножение этих животных – очень непростая задача.

«К сожалению, данных не сохранилось, но, вероятно, это первое успешное разведение ленивцев в Ленинградском зоопарке за всю его историю. Работники переживали за здоровье детеныша и с особым трепетом относились к маме Соне и ее малютке. Зато теперь с уверенностью можно сказать: крошка-ленивец чувствует себя отлично, он крепнет и растет с каждым днем», — поделились сотрудники зоопарка.

Новорожденный уже пробует прикорм. Его любимая еда — вареная картошка, яблоки, яйца и сладкая тыква. Однако основа его рациона — молоко матери. А еще маленький ленивец стал совершать свои первые осторожные шаги: он учится самостоятельно лазать по вольеру, цепляясь за балки. Мама Соня всегда рядом, чтобы подхватить кроху и помочь ему.

«Поначалу малютка всегда сидел на животе у мамы. Соня сворачивалась в клубочек и закрывала собой детеныша, чтобы даже работники зоопарка не смогли его потревожить. Сейчас, когда малыш подрос, он уже вовсю знакомится с сотрудниками, которые за ухаживают за ним. Ленивцы обладают весьма скверным зрением, но отменным обонянием, благодаря которому и различают людей», — рассказывают в Ленинградском зоопарке.

Посмотреть на Соню с детенышем вы можете в павильоне «Тропический дом». Так как это сумеречные животные, то в основном посетители видят спящие клубочки. Сотрудники Ленинградского зоопарка подготовили для петербуржцев сюрприз: ежедневно с 3 по 10 февраля в 11:40 работники будут кормить маму и малыша.

«Вы сможете полюбоваться на счастливые жующие мордочки. P.S. И выключайте интернет, ведь ничего милее вы сегодня уже не увидите!» — резюмируют в зоопарке, а мы присоединяемся.