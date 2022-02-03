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На замену лифтов в домах Петербурга в 2022 году потратят треть выделенного на капремонт бюджета

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В домах Петербурга отремонтируют более 1,5 тысяч лифтов. На работы уйдет треть всего бюджета, выделенного на капитальный ремонт в этом году.

Evannovostro / Shutterstock.com

Согласно утвержденному Жилищным комитетом краткосрочному плану капитального ремонта на 2022 год, в порядок планируется привести 2 164 многоквартирных жилых дома. Общая сумма выделенного на эти цели бюджета составит 19,77 миллиарда рублей.

Как отмечают в Смольном, самым «весомым» мероприятием в финансовом плане станет замена лифтового оборудования. Капремонт 1 504 лифтов произведут в 448 многоквартирных домах. Стоимость работ составит 6,04 миллиарда рублей.

Также специалисты проведут ремонт крыш в 554 домах — на эти цели выделено 3,47 миллиарда рублей. Фасадные работы будет вестись по 230 адресам — их стоимость составит 3,06 миллиарда. В 1 522 домах города запланирован ремонт внутридомовых инженерных сетей на общую сумму 5,617 миллиарда рублей.

Кроме того, в рамках краткосрочного плана запланирован ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты, подвальных помещений, ремонт фундаментов, а также устранение аварийного состояния отдельных строительных конструкций.

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