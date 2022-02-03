Более 3 тысяч петербуржцев получили травмы из-за гололеда за месяц

С 15 декабря по 18 января госпитализировали 2 953 человека, среди которых был 141 ребенок. Такие данные получил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский из ответа на запрос от комздрава.

Только за январь 2022 года в НИИ имени Джанелидзе с различными травмами поступило около 1 800 человек. Из них госпитализировали 400. Остальным 1 400 пациентам оказали помощь в больнице. Об этом заявил глава отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии института Игорь Беленький, пишет «Интерфакс».

В основном госпитализации связаны с травмами, «которые возникают при падении с высоты своего роста», сказал Беленький. Среди них: переломы шейки бедра, переломы «ключевой» кости, лучезапястного сустава и в области голеностопного сустава.

Как считает Беленький, 2022 год не сильно отличается от предыдущих лет.

«Большой разницы в количестве доставленных больных, в количестве госпитализированных и в количестве оперативных вмешательств мы не обнаружили», — заявил руководитель отдела травматологии.

В страховых компаниях также не заметили значительного роста обращений, связанных с травмами на льду. Эксперты отмечают, что зимой всегда увеличивается количество переломов рук и ног. В большинстве случаев это связано с падениями на улицах. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Союз страховщиков Петербурга и Северо-Запада.