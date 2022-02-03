18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Неизвестный «ограбил» кота Елисея на Малой Садовой. Скульптуру закидывают мелочью, чтобы загадать желание

Поделиться:

Кража века! Неизвестный «обобрал» до нитки кота Елисея, живущего на Малой Садовой улице. Небольшую скульптуру принято закидывать мелочью — если монетка попадет на постамент, значит, загаданное желание сбудется.

Кот Елисей восседает на углу дома №8 по Малой Садовой улице. Высота скульптуры, подаренной городу петербургским предпринимателем Ильей Ботка, составляет 33 сантиметра, вес — 25 килограмм. Елисей увековечивает собой память эрмитажных котов, которые защищали произведения искусства от грызунов. В годы блокады Ленинграда коты спасали и самих ленинградцев — обезумевшие от голода грызуны в поисках пищи нападали на людей.

Однако кот Елисей «живет» на Малой Садовой не один. Чтобы ему не было скучно, через четыре месяца после появления хвостатого, 1 апреля 2000 года, на доме №3 торжественно открыли вторую скульптуру — кошку Василису. В отличии от Елисея, который величаво смотрит с высоты на проходящих мимо людей, Василиса кокетлива обращает свой взор вверх, слегка согнув переднюю лапу и подняв хвост.

«Нападения» на кота Елисея случаются не в первый раз. Из недавних случаев — «ограбление», попавшее на видео в августе 2020 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: