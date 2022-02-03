Неизвестный «ограбил» кота Елисея на Малой Садовой. Скульптуру закидывают мелочью, чтобы загадать желание

Кот Елисей восседает на углу дома №8 по Малой Садовой улице. Высота скульптуры, подаренной городу петербургским предпринимателем Ильей Ботка, составляет 33 сантиметра, вес — 25 килограмм. Елисей увековечивает собой память эрмитажных котов, которые защищали произведения искусства от грызунов. В годы блокады Ленинграда коты спасали и самих ленинградцев — обезумевшие от голода грызуны в поисках пищи нападали на людей.

Однако кот Елисей «живет» на Малой Садовой не один. Чтобы ему не было скучно, через четыре месяца после появления хвостатого, 1 апреля 2000 года, на доме №3 торжественно открыли вторую скульптуру — кошку Василису. В отличии от Елисея, который величаво смотрит с высоты на проходящих мимо людей, Василиса кокетлива обращает свой взор вверх, слегка согнув переднюю лапу и подняв хвост.