По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 февраля, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать гребень антициклона. Ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами, преимущественно в впервой половине дня, пройдет небольшой снег.

Температура воздуха сегодня в городе составит -5…-7 градусов, по области -4…-9. Ветер ожидается северо-западный 1-6 метров в секунду . Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, похолодание в Петербурге «выйдет на максимум».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 4 февраля, в Петербурге обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -11…-13 градусов, местами до -16, днем от -7 до -9. На дорогах образуется гололедица.

В субботу, 5 февраля, пройдет небольшой, днем местами умеренный снег. Ветер ожидается южный, умеренный — в прибрежных районах порывы до сильного. В ночное время суток -7…-9 градусов, днем -4…-6. На дорогах по-прежнему гололедица.