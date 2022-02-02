В РЖД недосчитались более 800 тысяч рублей при оборудовании «Сапсанов» интернетом

Сотрудники прокуратуры передали материалы проверки в отдел МВД России на станции «Москва-Ленинградская». В деле указано, что компания «РЖД» в 2017 и 2019 годах заключила договоры на оказание услуг доступа к интернету пассажирам поездов «Сапсан» на сумму более 1,5 млрд рублей. Исполнитель контракта добавил в смету стоимость оборудования, которое уже было установлено в поездах. По итогу работа обошлась на 800 тысяч рублей дороже. По факту мошенничества возбудили уголовное дело

Напомним, неделей ранее транспортная прокуратура добилась от «РЖД» исключения из стоимости билета на «Сапсан» оплату интернет-соединения через Wi-Fi. У пассажиров не было возможности бесперебойно пользоваться услугой или вовсе отказаться от нее. Теперь перевозчику грозит штраф в 300 тысяч рублей.