Петербуржцы не могут получить дистанционные больничные по коронавирусу. В комздраве объяснили причины

«Мы ждем документов Минздрава. Именно потому, что сами не можем ввести новый порядок», — пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что пока Минздрав не утвердил новые правила. Поэтому дистанционные больничные выдают тем, кто контактировал с заразившимися и кому нужна изоляция на семь дней. Петербуржцам с симптомами все же придется самостоятельно сходить в поликлинику и открыть больничный.

Напомним, власти Петербурга планируют ввести в поликлиниках возможность выдавать больничные удаленно. Такая мера позволит разгрузить медицинские учреждения. Об этом 31 января сообщил губернатор Александр Беглов в традиционном радиообращении.