Петербуржцы не могут получить дистанционные больничные по коронавирусу. В комздраве объяснили причины

В Петербурге столкнулись с проблемами выдачи дистанционных больничных. Фонд социального страхования не одобрил идею до согласования с Минздравом, рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению.
«Мы ждем документов Минздрава. Именно потому, что сами не можем ввести новый порядок», — пояснили в ведомстве.
Там также добавили, что пока Минздрав не утвердил новые правила. Поэтому дистанционные больничные выдают тем, кто контактировал с заразившимися и кому нужна изоляция на семь дней. Петербуржцам с симптомами все же придется самостоятельно сходить в поликлинику и открыть больничный.
Напомним, власти Петербурга планируют ввести в поликлиниках возможность выдавать больничные удаленно. Такая мера позволит разгрузить медицинские учреждения. Об этом 31 января сообщил губернатор Александр Беглов в традиционном радиообращении.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.