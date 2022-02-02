😴 Сурки Ленинградского зоопарка вновь проспали свой «профессиональный» праздник

Сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина вновь проспали свой «профессиональный» праздник. Сегодня в США и Канаде отмечается День сурка — и, если верить примете, продолжающие сладко спать животные предрекают петербуржцам нескорую весну.
«Если вы смотрели знаменитый фильм «День сурка», то знаете о шутливом празднике в США и Канаде. По традиции, если 2 февраля сурок выходит из норы и, увидев собственную тень, пугается — то весна наступит только через шесть недель, а если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит. Зима в Петербурге в этом году умеренно холодная и очень снежная. Наши толстячки Ижорик и Августина крепко спят в своем укрытии и не собираются просыпаться», — поделились в Ленинградском зоопарке.
Жители США и Канады каждый год проверяют примету и смотрят на то, как в этот день сурок себя ведет. Если он выходит из норы, видит свою тень и, пугаясь, прячется обратно, значит, весна наступит только через шесть недель. А если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит. Несмотря на традицию, сурки в России не успевают проснуться к своему профессиональному празднику — потепление в страну приходит значительно позже.
В зоопарке Петербурга обитал сурок-байбак Фрол, ставший главным «предсказателем» весны. На протяжении нескольких лет он рассказывал посетителям Ленинградского зоопарка о том, какая весна ждет петербуржцев. В 2019 году сурки Ленинградского зоопарка также проспали День сурка. Как и в 2018-ом — тогда они пробудились от спячки только в начале апреля. В 2020 году Ижорик и Августина проснулись 11 февраля. А в прошлом — опять проспали.
Бонус! Мы не могли не вспомнить самое смешное видео с сурком:
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