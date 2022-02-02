😴 Сурки Ленинградского зоопарка вновь проспали свой «профессиональный» праздник

Жители США и Канады каждый год проверяют примету и смотрят на то, как в этот день сурок себя ведет. Если он выходит из норы, видит свою тень и, пугаясь, прячется обратно, значит, весна наступит только через шесть недель. А если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит. Несмотря на традицию, сурки в России не успевают проснуться к своему профессиональному празднику — потепление в страну приходит значительно позже.

В зоопарке Петербурга обитал сурок-байбак Фрол, ставший главным «предсказателем» весны. На протяжении нескольких лет он рассказывал посетителям Ленинградского зоопарка о том, какая весна ждет петербуржцев. В 2019 году сурки Ленинградского зоопарка также проспали День сурка. Как и в 2018-ом — тогда они пробудились от спячки только в начале апреля. В 2020 году Ижорик и Августина проснулись 11 февраля. А в прошлом — опять проспали.

Бонус! Мы не могли не вспомнить самое смешное видео с сурком: