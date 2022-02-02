Инцидент произошел вечером 31 января. По данным 47news, на парковке возле отдела полиции 24-летняя сотрудница уголовного розыска Алена Юдина сделала замечание приехавшим туда инспекторам ГИБДД — 34-летнему Александру Колесникову и 25-летнему Дмитрию Перенюку. Мужчины возмутились таким отношением к себе и последовали за девушкой в дежурную часть.

На видео, которое публикует издание, Колесников несколько раз требует от Юдиной показать удостоверение, на что та отказывается. Через некоторое время Юдина отвечает: «Пошел сам отсюда» и толкает его. После этого мужчины набрасываются на коллегу, кидают ее на пол и заламывают ей руки. Девушку с переломом левой руки доставили в Мариинскую больницу.

По факту случившегося началась служебная проверка. «В полицейском главке отметили, что оценят всех участников инцидента. Всесторонне и объективно», — отмечает издание. Факт проверки также подтвердил «Невским новостям» источник в МВД, знакомый с ситуацией. Если расследование подтвердит нападение, лейтенантам ГИБДД может грозить уголовное дело.

Как пишет «Фонтанка», Юдина, Колесников и Перенюк уволены за неподобающее поведение. Пострадавшей сотруднице уголовного розыска «припомнили нецензурное общение».