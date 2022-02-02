На смену «Нади» придет «Филина»: как изменит погоду в Петербурге новый циклон?

«Циклоны не оставляют территорию Ленинградской области в покое. Сегодня на смену «Нади» придёт «Филина». Днём её центр окажется над западными районами Белоруссии, так что Северную столицу она заденет лишь своим краем. Однако этого будет достаточно, чтобы сохранить в регионе преимущественно облачную погоду и местами вновь вызвать небольшой снег», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе -3…-5 градусов, по области -2…-7. Ветер ожидается западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг, по прогнозу Леуса, похолодание продолжится, а снег постепенно прекратится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 3 февраля, в Петербурге обойдется преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью -10…-12 градусов, днем -6…-8. На дорогах образуется гололедица. В пятницу, 4 февраля, также преимущественно без осадков, ветер ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в темное время суток -11…-13 градусов, местами до -16, днем -7…-9. На дорогах по-прежнему гололедица.