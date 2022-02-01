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Без кинотеатров и музеев: в Ленобласти вслед за Петербургом ввели ограничения для детей

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В Ленинградской области вслед за Петербургом ввели антикоронавирусные ограничения из-за распространения «омикрона». В основном они касаются детей и школьников. Новые правила вступают в силу с 1 февраля, сказано в постановлении.

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Так, до 20 февраля детям запрещено посещать музеи, театры, кинотеатры, цирки, фитнес-клубы, бассейны и объекты развлечения и досуга. Однако есть исключение: организованные группы класса и визиты с семьей в эти места разрешены.

В регионе приостановили проведение массовых детских и спортивных мероприятий. На дистанционный формат до 20 февраля перевели все дополнительные образовательные занятия в школах, организациях допобразования и домах культуры.

Также до 20 февраля в Ленобласти разрешены только на открытом воздухе физкультурные и спортивные мероприятия. В «красной» и «желтой» зонах с численностью до 500 человек, в «зеленой» — до 1000. Помимо этого, запретили проведение массовых гуляний и зрелищных мероприятий.

Напомним, всех школьников Ленинградской области с 7 по 20 февраля отправят на внеплановые каникулы. Решение принято оперштабом региона из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

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