Вместо пробок в Петербурге фиксируют аномально пустые дороги

После аномальных декабрьских пробок в Петербург пришла новая странность — полупустые дороги. Сервис «Яндекса» фиксирует непривычные 4 балла, утром сохранялась такая же ситуация. И это продолжается уже не первую неделю.
По состоянию на семь часов вечера дороги загружены на 4 балла, что на 2 ниже обычного. Небольшие заторы фиксируют на Литейном проспекте, на набережной Фонтанки, набережной Макарова, набережной Обводного канала, Индустриальном проспекте. В основном пробки связаны с ДТП или ремонтными работами.
Во вторник утром на дорогах сервис Tomtom, который анализирует дорожный трафик, фиксировал сокращение трафика на дорогах Петербурга на 33%. Предполагается, что снижение количества пробок связано с ростом заболеваемости коронавирусом и новыми ограничениями для учеников старших классов.
Напомним, со 2 февраля в Петербурге старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Также вводятся новые ограничения по коронавирусу. В них прописали правила проведения мероприятий. Согласовывать теперь придется все события, участие в котором планируют принять более 20 человек. А всех школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы. Решение принято оперштабом региона из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.