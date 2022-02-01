Вместо пробок в Петербурге фиксируют аномально пустые дороги

По состоянию на семь часов вечера дороги загружены на 4 балла, что на 2 ниже обычного. Небольшие заторы фиксируют на Литейном проспекте, на набережной Фонтанки, набережной Макарова, набережной Обводного канала, Индустриальном проспекте. В основном пробки связаны с ДТП или ремонтными работами.

Во вторник утром на дорогах сервис Tomtom, который анализирует дорожный трафик, фиксировал сокращение трафика на дорогах Петербурга на 33%. Предполагается, что снижение количества пробок связано с ростом заболеваемости коронавирусом и новыми ограничениями для учеников старших классов.

Напомним, со 2 февраля в Петербурге старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Также вводятся новые ограничения по коронавирусу. В них прописали правила проведения мероприятий. Согласовывать теперь придется все события, участие в котором планируют принять более 20 человек. А всех школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы. Решение принято оперштабом региона из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.