18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Вместо пробок в Петербурге фиксируют аномально пустые дороги

Поделиться:

После аномальных декабрьских пробок в Петербург пришла новая странность — полупустые дороги. Сервис «Яндекса» фиксирует непривычные 4 балла, утром сохранялась такая же ситуация. И это продолжается уже не первую неделю.

alignedd / Shutterstock.com

По состоянию на семь часов вечера дороги загружены на 4 балла, что на 2 ниже обычного. Небольшие заторы фиксируют на Литейном проспекте, на набережной Фонтанки, набережной Макарова, набережной Обводного канала, Индустриальном проспекте. В основном пробки связаны с ДТП или ремонтными работами.

Во вторник утром на дорогах сервис Tomtom, который анализирует дорожный трафик, фиксировал сокращение трафика на дорогах Петербурга на 33%. Предполагается, что снижение количества пробок связано с ростом заболеваемости коронавирусом и новыми ограничениями для учеников старших классов.

Напомним, со 2 февраля в Петербурге старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Также вводятся новые ограничения по коронавирусу. В них прописали правила проведения мероприятий. Согласовывать теперь придется все события, участие в котором планируют принять более 20 человек. А всех школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы. Решение принято оперштабом региона из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: