В Смольном объяснили решение о переводе на дистант только старшие классы, а младшие — оставили учиться очно

«Почему одновременно с переходом на дистант установлен запрет на посещение детьми торговых центров, кафе и любых массовых мероприятий? Чтобы у подростков не было соблазна встретиться с друзьями «на нейтральной территории» — пока взрослые на работе. Потому что основная задача — ограничить любое очное общение. Только тогда удастся снизить заболеваемость и нагрузку на медиков», — объяснила Потехина.

Она заявила, что именно медики настояли на переводе на дистанционное обучение, поскольку «система здравоохранения уже работает на пределе». Чтобы прервать цепочки заражений, приняли решение — разобщить потоки людей, считая и детей. Но шли фактически методом исключения.

«Что будет, если остановить работу детских садов и начальной школы? Большинство родителей должны будут остаться дома. А им нужно работать и кормить семьи. Значит, их трогать нельзя. Конечно, младшие дети тоже болеют. Но я вижу общую статистику по городу, а не только по отдельным школам и классам. У малышей, к счастью, ситуация гораздо более благополучная», — объяснила логику Потехина.

По ее словам, пятые и шестые классы оставили учиться очно из-за желаний родителей, которые н могут оставлять их дома одних. А также из-за того, что детям этого возраста сложно заниматься дома удаленно.

Напомним, со 2 февраля в Петербурге старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Также вводятся новые ограничения по коронавирусу. В них прописали правила проведения мероприятий. Согласовывать теперь придется все события, участие в котором планируют принять более 20 человек. А всех школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы. Решение принято оперштабом региона из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.