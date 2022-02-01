Петербургские депутаты просят Минздрав России контролировать цены на ПЦР-тесты

В обращении предлагают рассмотреть правильность решения по расширению перечня жизненно необходимых лекарств, чтобы не допустить «дальнейшего роста цен на медикаменты». Проект подготовила фракция «Единой России».

Спикер Заксобрания Александр Бельский заявил, что цена на ПЦР-тесты в аптеках колеблется от 646 до 3000 рублей, а платное исследование в специализированных организациях может обойтись в 1 500 рублей и выше.

«Для многих людей это серьезные суммы. Самое критичное, что это подорожание и разброс цен происходит в разгар новой вспышки заболеваемости», — сообщил Бельский.

Он также отметил, что лекарства и тесты для диагностики и борьбы с коронавирусом нужно сделать доступными для всех. Бельский назвал упущением государства тот факт, что нет регулирования цен на тесты и лекарства от коронавируса.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года. Кроме того, появилась новая разновидность доминирующего в мире штамма. BA.2 называют «скрытым омикроном» ввиду того, что его трудно отличить от BA.1 — обычного «омикрона».